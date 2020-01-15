Hava Durumu

15 Ocak 2020 hava durumu

15 Ocak 2020

KKTC Meteoroloji Dairesi son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde en düşük sıcaklığın Alevkayası’nda 12 derece olacağı tahmin ediliyor. Başkent Lefkoşa’nın ise 16 derece olması bekleniyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 12-17 derece dolaylarında seyredecek.



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