Sinovac’tan ‘Delta Varyantı’ açıklaması: Aşı geliştiriyoruz

Sinovac, covid-19 Delta Varyant\u0131 i\u00e7in yeni a\u015f\u0131 geli\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSinovac Life Sciences Corp'taki bilim insanlar\u0131, koronavir\u00fcs\u00fcn en h\u0131zl\u0131 yay\u0131lan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyant\u0131 i\u00e7in a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nSputnik'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Gao Qiang, \u015firketin Delta Varyant\u0131 i\u00e7in haz\u0131rlayaca\u011f\u0131 inaktif a\u015f\u0131y\u0131 bu y\u0131l\u0131n sonlar\u0131nda yetkililere sunmaya planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nGao, konuyla ilgili yay\u0131nlanan r\u00f6portaj\u0131nda a\u015f\u0131n\u0131n \u00fclke d\u00fczenlemelerine uygun bir \u015fekilde, gerekli onaylar al\u0131nd\u0131ktan sonra piyasaya s\u00fcr\u00fclece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n