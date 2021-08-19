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Sinovac’tan ‘Delta Varyantı’ açıklaması: Aşı geliştiriyoruz

19 Ağustos 2021
Sinovac delta varyantı





Sinovac, covid-19 Delta Varyantı için yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Sinovac Life Sciences Corp’taki bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı için aşı çalışmalarına başladı.

Sputnik‘in aktardığına göre, Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.



Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.





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19 Ağustos 2021


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