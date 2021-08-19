Kickboksta renkli kuşaklar açıklandı

2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı , 15 Ağustos 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.

Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 62 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

SARI KUŞAK

İlkay Akçabel Irmak Özugar Sümeyra Göğsüaçık Abdulmennan Göğsüaçık Eren Karaman Gonca Cumhur Theodora İshaq Eylül Köse Cumhur Toprak Türk Timur Sümer Dormanlı Demir Kaan Özdel Eril Ersev Hüseyin Kurt Zülfiye Akarpınar Aras Mete Göksu Kazım Narkuz Hüseyin F. Kök Hakan Ersan Babajan Hüdaverdiyev Emircan Yeşil Hilal Aleyna Bayraktar Ebru Yeşil

YEŞİL KUŞAK

Firdevs Cafoğlu Mert Cafoğlu Duru Güher Rozumbay Atamuradov Selda Saygılı Elif S. Akıncı Okay Güfta Hasan A. Çevik Nefes Evmez Tarık Seçkin Ayşegül Seçkin Sıddık Göktemiz Sinem Olgu

YEŞİL MAVİ KUŞAK

Esma Nur Özçelik

MAVİ KUŞAK

Abdullah Toçay Ayşenur Ekiz

MAVİ TURUNCU KUŞAK

Baburhan Karyagdyev Abdullah Çebi İbrahim Çebi Hüseyin Barut Kardelen Dumrul Batuhan N. Cerit Akan Yorulmaz

TURUNCU KUŞAK

Azat Hojam Kuluyev Hasan KINAY İsmail Hakkı Çebi Atilla Atakan Ergin Batuhan Küçükandaç Emtah Şahin

TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK

Erol Demirel Yulduz Açilova Kadir Taliman Özgür Kuşçu Mesut Kural

KAHVERENGİ KUŞAK