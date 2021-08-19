Spor

Kickboksta renkli kuşaklar açıklandı

19 Ağustos 2021
Kickboksta renkli kuşaklar





2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı , 15 Ağustos 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.

 Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 62 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;



SARI KUŞAK

  1. İlkay Akçabel
  2. Irmak Özugar
  3. Sümeyra Göğsüaçık
  4. Abdulmennan Göğsüaçık
  5. Eren Karaman
  6. Gonca Cumhur
  7. Theodora İshaq
  8. Eylül Köse
  9. Cumhur Toprak Türk
  10. Timur Sümer Dormanlı
  11. Demir Kaan Özdel
  12. Eril Ersev
  13. Hüseyin Kurt
  14. Zülfiye Akarpınar
  15. Aras Mete Göksu
  16. Kazım Narkuz
  17. Hüseyin F. Kök
  18. Hakan Ersan
  19. Babajan Hüdaverdiyev
  20. Emircan Yeşil
  21. Hilal Aleyna Bayraktar
  22. Ebru Yeşil

 

YEŞİL KUŞAK

  1. Firdevs Cafoğlu
  2. Mert Cafoğlu
  3. Duru Güher
  4. Rozumbay Atamuradov
  5. Selda Saygılı
  6. Elif S. Akıncı
  7. Okay Güfta
  8. Hasan A. Çevik
  9. Nefes Evmez
  10. Tarık Seçkin
  11. Ayşegül Seçkin
  12. Sıddık Göktemiz
  13. Sinem Olgu

YEŞİL MAVİ KUŞAK

  1. Esma Nur Özçelik

 

MAVİ KUŞAK

  1. Abdullah Toçay
  2. Ayşenur Ekiz

MAVİ TURUNCU KUŞAK

  1. Baburhan Karyagdyev
  2. Abdullah Çebi
  3. İbrahim Çebi
  4. Hüseyin Barut
  5. Kardelen Dumrul
  6. Batuhan N. Cerit
  7. Akan Yorulmaz

TURUNCU KUŞAK

  1. Azat Hojam Kuluyev
  2. Hasan KINAY
  3. İsmail Hakkı Çebi
  4. Atilla Atakan Ergin
  5. Batuhan Küçükandaç
  6. Emtah Şahin

TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK

  1. Erol Demirel
  2. Yulduz Açilova
  3. Kadir Taliman
  4. Özgür Kuşçu
  5. Mesut Kural

KAHVERENGİ KUŞAK

  1. Muhammet Yiğit (Denklik)
  2. Denis Burçel
  3. Barış Karataş
  4. Taşkın Ercantan
  5. Yağmur Tatlı
  6. Elif Çetindağ

 





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19 Ağustos 2021


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