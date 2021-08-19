Spor
Kickboksta renkli kuşaklar açıklandı
2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı , 15 Ağustos 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.
Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 62 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI KUŞAK
- İlkay Akçabel
- Irmak Özugar
- Sümeyra Göğsüaçık
- Abdulmennan Göğsüaçık
- Eren Karaman
- Gonca Cumhur
- Theodora İshaq
- Eylül Köse
- Cumhur Toprak Türk
- Timur Sümer Dormanlı
- Demir Kaan Özdel
- Eril Ersev
- Hüseyin Kurt
- Zülfiye Akarpınar
- Aras Mete Göksu
- Kazım Narkuz
- Hüseyin F. Kök
- Hakan Ersan
- Babajan Hüdaverdiyev
- Emircan Yeşil
- Hilal Aleyna Bayraktar
- Ebru Yeşil
YEŞİL KUŞAK
- Firdevs Cafoğlu
- Mert Cafoğlu
- Duru Güher
- Rozumbay Atamuradov
- Selda Saygılı
- Elif S. Akıncı
- Okay Güfta
- Hasan A. Çevik
- Nefes Evmez
- Tarık Seçkin
- Ayşegül Seçkin
- Sıddık Göktemiz
- Sinem Olgu
YEŞİL MAVİ KUŞAK
- Esma Nur Özçelik
MAVİ KUŞAK
- Abdullah Toçay
- Ayşenur Ekiz
MAVİ TURUNCU KUŞAK
- Baburhan Karyagdyev
- Abdullah Çebi
- İbrahim Çebi
- Hüseyin Barut
- Kardelen Dumrul
- Batuhan N. Cerit
- Akan Yorulmaz
TURUNCU KUŞAK
- Azat Hojam Kuluyev
- Hasan KINAY
- İsmail Hakkı Çebi
- Atilla Atakan Ergin
- Batuhan Küçükandaç
- Emtah Şahin
TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK
- Erol Demirel
- Yulduz Açilova
- Kadir Taliman
- Özgür Kuşçu
- Mesut Kural
KAHVERENGİ KUŞAK
- Muhammet Yiğit (Denklik)
- Denis Burçel
- Barış Karataş
- Taşkın Ercantan
- Yağmur Tatlı
- Elif Çetindağ