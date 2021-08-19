Morgda tabut ticareti

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda hiçbir kayıt ve faturalandırma olmadan acılı aileler üzerinden fahiş paralar kazanıyorlar.

Havadis (Özel)

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda koronavirüsten ölen veya yurtdışına gönderilecek cenazeler üzerinden yapılan tabut ticareti gözü yaşlı aileleri isyan ettirdi.

10 bin lirayı aşan tabut parası talebi karşısında şaşkınlığa uğrayan aileler Sağlık Bakanlığı’nın duruma el atmasını istedi.

Havadis Haber Merkezi’ne gözü yaşlı bir aile geçtiğimiz haftalarda babasını Covid-19 nedeniyle kaybetmesine üzerine hastane morgunda başına gelen vahim ve üzücü durumu anlattı. Babalarının coronavirüs nedeniyle vefat ettiğini belirten aile Sağlık Bakanlığının açıkladığı kurallar çerçevesinde cenazenin tabutta gömülmesi gerektiğini ve kendilerinden morg kapısında asılı bulunan bir telefon numarasını arayarak tabut siparişi vermelerini söylediklerini kaydetti. Numarayı arayıp siparişi verdiklerinde karşılarına 10 bin lira gibi fahiş bir rakam çıkarıldığını belirten aile “o acılı anımızda itiraz edip pazarlık yapacak halimiz yoktu, mecburen ödedik” dedi.

Havadis’e konuşan bir başka aile cenazelerini Türkiye’ye göndermek için tabut işlemleri yaptırmak zorunda kaldıklarını ve yine aynı yöntemle verdikleri tabut siparişinin kendilerine pahalıya patladığını belirtti.

Aileler Sağlık Bakanlığının bu duruma el atmasını istediler.

Havadis Haber Merkezi’nin Lefkoşa Belediyesi’ne yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre bu şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedaviler Dairesi Lefkoşa Belediyesiyle irtibata girerek cenaze işlemlerinin belediye tarafından yapılmasını talep etti.

Vefat üzerinden tabut ticareti

Acı yaşayan aile ve yakınlarına bir acı daha yaşatarak sosyal devlet gereksinimlerini yerine getirmeyen devlet kurumları halkı tabut ücretlerini çeşitli ücretlerle fiyatlandıran özel sektörün inisiyatifine terketti. Tabutlama işlemini bile organize edemeyip, ücretini karşılayamayan devlet kurumları halkta tabuta bile ödeyecek paraları yok mu? sorusunu akıllara getirdi.

Devlet yetkilileri sessiz kaldı

Vatandaşın yaşadığı üzücü olayı gerek sözlü gerek dilekçe yoluyla kurum ve bakanlıklara bildirmesi de yaşanan çarpıklığa bir son verilmesine yeterli gelmedi. Herhangi devlet gözetimi, makbuz veya fatura karşılığı olmaksızın acılı ailelerden yüksek miktarda tabut ücreti istenilmesi toplumda da infial yarattı. Pandemi şartlarında ekonomik zorluklar çeken aileler, iş bilmez devlet kurumlarının organize edemediği ve yetersiz kaldığı sağlık sektöründe acılarının üstüne acı yaşamaya devam ediyor.