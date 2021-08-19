Kickboks Federasyonu GAMMA’ya üye oldu

KKTC Kickboks Federasyonu , uzun süredir Türkiye MMA (Mixed Martial Arts) Fedearsyonu’nun da desteği ile yürüttüğü girişimler sonucunda, GAMMA (Global Association Of Mixed Martial Arts) Federasyonu’na yaptığı üyelik başvurusu kabul edilerek resmen üyeliği onaylandı.

Federasyon üyelikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu üyelik ile Federasyon olarak (Mixed Martial Arts) spor dalında, WMMAF (World Mixed Martial Arts Federation) Federasyonundan sonra üye olduğumuz ikinci Uluslararası Federasyon oldu.

Federasyon Başkanı yapmış olduğu açıklamada, MMA (Mixed Martial Arts) spor dalının, Dünyada birçok ülkede her geçen gün gelişen ve sevilerek yapılan bir spor dalı olduğunu ve Bu üyeliğin hem MMA (Mixed Martial Arts) spor dalının ülkemizde gelişmesine katkı sağlayacağını, hem de sporcularımızın uluslar arası alanda bayrağı ile yarışarak ülkemizi temsil edileceğini söyleyerek, Üyeliğin ülkemize ve MMA (Mixed Martial Arts) camiasına hayırlı olmasını diledi.