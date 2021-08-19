Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı 210 milyonu geçti

Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 210 milyon 135 bin 43’e yükseldi.

ABD, 38 milyon 72 bin 656 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

ABD’yi Hindistan izliyor

Vaka sayısında ABD’yi 32 milyon 320 bin 898 ile Hindistan, 20 milyon 458 bin 221 ile Brezilya, 6 milyon 663 bin 473 ile Rusya, 6 milyon 533 bin 383 ile Fransa, 6 milyon 355 bin 887 ile İngiltere, 6 milyon 138 bin 452 ile Türkiye, 5 milyon 106 bin 207 ile Arjantin, 4 milyon 877 bin 323 ile Kolombiya ve 4 milyon 745 bin 558 ile İspanya izliyor.