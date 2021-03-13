Sinirbilimciler ortaya koydu: Beynimiz düşüncelerimizi topluma uyduruyor

Bilim insanları, bir kişi diğer bireylerle fikir ayrılığı yaşadığında beyninin “iz” bıraktığını tespit etti. Beynin daha sonra düşünceleri topluma uydurduğu da ortaya çıktı.

İnsanlar, başka bireylerin etkisiyle fikirlerini sık sık değiştiriyor. “Uyma” denen bu sosyal davranış, seçimlerde oy vermekten moda anlayışına kadar pek çok alanda etkili oluyor.

Son zamanlarda toplumsal etkinin karar verme üzerindeki kısa vadeli etkilerine dair araştırmalar yürütülüyor. Ancak bir fikir edindikten ve başkalarının görüşünü öğrendikten bir süre geçtikten sonra, toplumun insanların fikirlerini nasıl değiştirdiğine dair çok az araştırma var.

Rusya’daki Milli Araştırma Üniversitesi’nden sinirbilimciler, buradan yola çıkıp başkalarının görüşlerinin beyin aktivitesinde uzun vadeli değişikliklere neden olup olmadığını araştırmaya karar verdi.

“Çalışmamız, başka kişilerin düşüncelerinin bilgiyi algılamamız üzerindeki çarpıcı etkisini gösteriyor” diyen Profesör Vasily Klucharev sözlerini şöyle sürdürdü:

Sosyal gruplarda yaşıyoruz ve fikirlerimizi otomatik olarak çoğunluğun görüşüne göre ayarlıyoruz. Akranlarımızın görüşleri, beynimizin bilgiyi işleme şeklini nispeten uzun süre değiştirebiliyor.

Deneyde ilkin 20 kadına daha önce tanımadıkları kişilerin fotoğrafları gösterildi. Katılımcılar bu kişileri ne kadar güvenilir göründüklerine göre puanladı. Bunun ardından katılımcıların akranlarından oluşan bir grubun aynı yabancılar hakkındaki ortak görüşü kadınlara açıklandı. Katılımcıların görüşü grubun görüşüyle bazen çelişiyor, bazen de aynı oluyordu.

Yarım saat sonra deneklerden, aynı yabancıları tekrar puanlaması talep edildi. Bulgular, katılımcıların akranlarıyla aynı fikirde olmak için yabancıların yarısında fikrini değiştirdiğini gösterdi.