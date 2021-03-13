Piyangolar Birimi Merkez ofisi pozitif vakalar nedeniyle bir hafta kapalı olacak

Piyangolar Birimi, Lefkoşa Merkez ofisinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle bir hafta süre ile kapatıldı.

Piyangolar Birimi, dün dairede çıkan iki pozitif vakadan sonra merkez ofisinin 15-19 Mart tarihleri arasında, bir hafta süre ile kapatıldığını duyurdu. Birimden yapılan açıklamada bilet satışlarının ve şans oyunlarının şubelerden devam edeceğine vurgu yapılarak, aylık gerçekleştirilecek çekilişlerde herhangi bir aksama olmayacağı belirtildi.

Dairede çalışan ve temaslı olan tüm personele test yapıldığı, birebir temaslı olan kişilerin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, dairenin dezenfekte edildiği ve belirlenen süreye kadar hiçbir personelin daireye giriş yapmayacağı kaydedildi.