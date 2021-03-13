Kayserispor 0-3 Galatasaray

Türkiye Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor deplasmanına giden Galatasaray, sahadan 3-0’lık sonuçla galip ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Falcao ve 81 ile 89. dakikalarda Onyekuru attı. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetin ardından puanını 61 yaptı ve ikinci sırada kendine yer buldu.

Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olan Galatasaray’da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11’de 5 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11’ine göre 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray’da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed’in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11’de görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta 11’de görev alan Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Onyekuru, Babel ve Linnes yedek kulübesinde oturdu, Donk ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Konuk ekip, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao 11’iyle çıktı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ozornwafor, Linnes, Etebo, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru ve Babel yer aldı.

FALCAO BAŞLADI, ONYEKURU BİTİRDİ

44. dakikada Sol kanattan topla buluşan Saracchi’nin ceza alanına gönderdiği topa Falcao dokundu ve topu ağlara gönderdi: 0-1

81. dakikada Onyekuru’nun pasında sağda ceza alanında topla buluşan Falcao’nun vuruşunda top direkten döndü, dönen topu tamamlayan Onyekuru fileleri havalandırarak farkı 2’ye çıkardı: 0-2

89. dakikada Feghouli’nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Onyekuru topla ceza alanına girdi vuruşunda farkı 3’e çıkardı: 0-3

Hes Kablo Kayserispor: 0 – Galatasaray: 3

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has