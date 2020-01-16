Kategorisiz

Sınır ihlali, başlarına iş açtı

16 Ocak 2020

Beyarmudu’ndan Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçen Salih Mavideniz ve Gürkan Artun, SBA polisi tarafından yakalanarak KKTC’ye iade edildi. Zanlılar, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Beyarmudu’ndan Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçen Salih Mavideniz ve Gürkan Artun dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ramazan Deniz, zanlı Salih Mavideniz ve Gürkan Artun’un “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Deniz, 12 Ocak 2020 tarihinde zanlıların işyerinden izinsiz aldıkları motosikletle birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini mahkemeye aktardı.

Deniz, zanlı Salih Mavideniz’in 14 Ocak’ta SBA polisi tarafından Akyar Sınır Kapısı’nda, Gürkan Artun’un ise Beyarmudu Sınır Kapısı’nda KKTC’ye teslim edildiğini belirtti.

Deniz, Gürkan Artun’un TC vatandaşı olduğunu belirterek ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla her iki zanlının da mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, 1000 TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Sigortadan para almak için çarpıştılar

15 Ocak 2020
Köş, Moreket

“İmzalamaya mecbur muyum”

14 Ocak 2020

Çavuşoğlu, YÖK başkanı Yekta Saraç ile görüştü

9 Ocak 2020

Lefkoşa Sanayi Bölgesi yine sular altında kaldı

8 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı