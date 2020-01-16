Sınır ihlali, başlarına iş açtı

Beyarmudu’ndan Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçen Salih Mavideniz ve Gürkan Artun, SBA polisi tarafından yakalanarak KKTC’ye iade edildi. Zanlılar, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Beyarmudu’ndan Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçen Salih Mavideniz ve Gürkan Artun dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ramazan Deniz, zanlı Salih Mavideniz ve Gürkan Artun’un “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmek” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Deniz, 12 Ocak 2020 tarihinde zanlıların işyerinden izinsiz aldıkları motosikletle birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini mahkemeye aktardı.

Deniz, zanlı Salih Mavideniz’in 14 Ocak’ta SBA polisi tarafından Akyar Sınır Kapısı’nda, Gürkan Artun’un ise Beyarmudu Sınır Kapısı’nda KKTC’ye teslim edildiğini belirtti.

Deniz, Gürkan Artun’un TC vatandaşı olduğunu belirterek ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla her iki zanlının da mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, 1000 TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.