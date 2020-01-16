Kıbrıs
Yaya geçidinde yayayı bastı
Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinde bir arabanın çarptığı 70 yaşındaki yaya Feriha Kardana ağır yaralandı. Kardana, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı
Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde dün 12.00 sıralarında, 23 yaşındaki Mehmet Hüseyin Tomak, RH 132 plakalı arabası ile Gönyeli çemberine seyrettiği sırada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden geçen 70 yaşındaki Feriha Kardana’ya çarptı.
Çarpanın etkisiyle ağır yaralanan Kardana, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.