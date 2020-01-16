Kıbrıs

Kamera kayıtlarından bulundu

16 Ocak 2020

Lefkoşa’da, sokak ortasında, 4 Ocak’ta yarı çıplak hale gelerek müstehcen harekette bulunduğu iddia edilen Ngonıdzashe Agusto, dün tutuklanarak yargıç huzuruna çıkarıldı

Evrim KAMALI

Kızılbaş bölgesinde pantolonu indirip müstehcen tavır sergilediği iddia edilen Ngonıdzashe Agusto tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Soner Şaban, zanlı Ngonıdzashe Agusto’nun “Müstehcen teşhir” ve “Uygunsuz tavır, hareket” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Şaban, zanlının 04 Ocak 2020 tarihinde Kızılbaş bölgesinde Belediye Tiyatrosu önünde pantolonunu yarıya indirip, müstehcen harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının 14 Ocak’ta tespit edildiğini söyleyen polis memuru Soner Şaban, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı suçlamaları kabul etmedi.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



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