Dünya

Şili’de milletvekilinin sevinci sosyal medyada gündem oldu

18 Temmuz 2020
Şili Parlamento

Şili Parlamentosu’nda corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yardımı öngören yasa tasarısının kabul edilmesi sonucu milletvekili Pamela Jiles’in sevinç turu atması sosyal medyada viral oldu. Şili’de corona virüsten en çok etkilenen yoksul kesime, özel emeklilik fonlarının yüzde 10’unu çekme hakkı tanıyan ve hükümetin olumlu bakmadığı yasa tasarısı kabul edildi.

Yasanın kabul edilmesi sonucu eski gazeteci ve şu anki milletvekili Pamela Jiles, parlamento içerisinde pembe pelerinle sevinç turu attı.

O anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Jiles, pembe peleriniyle koşarken diğer milletvekilleri de ona alkışla destek verdi.


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