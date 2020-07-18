İkinci Dünya Savaşı gazisi, 100 yaşında şövalye oldu

İkinci Dünya Savaşı’na yüzbaşı olarak katılan 100 yaşındaki Tom Moore, Koronavirüs salgınında Ulusal Sağlık Sistemi için yardım kampanyası başlattı ve 33 milyon pound yani yaklaşık 285 milyon lira toplanmasını sağladı.

Moore’un ilerlemiş yaşına karşın gösterdiği bu başarı karşılıksız kalmadı.

BBC’nin haberine göre, Tom Moore, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile şövalye ilan ettiği Moore, çabalarından dolayı teşekkür etti

Törende Moore’ye kızı, damadı ve torunu da eşlik etti.