Dünya

İkinci Dünya Savaşı gazisi, 100 yaşında şövalye oldu

18 Temmuz 2020
Tom Moore

İkinci Dünya Savaşı’na yüzbaşı olarak katılan 100 yaşındaki Tom Moore, Koronavirüs salgınında Ulusal Sağlık Sistemi için yardım kampanyası başlattı ve 33 milyon pound yani yaklaşık 285 milyon lira toplanmasını sağladı.

Moore’un ilerlemiş yaşına karşın gösterdiği bu başarı karşılıksız kalmadı.

BBC’nin haberine göre, Tom Moore, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile şövalye ilan ettiği Moore, çabalarından dolayı teşekkür etti

Törende Moore’ye kızı, damadı ve torunu da eşlik etti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney Asya’da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 221’e yükseldi

Güney Asya’da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 221’e yükseldi

17 Temmuz 2020
Photo of BM’den 10 milyar dolarlık yardım çağrısı

BM’den 10 milyar dolarlık yardım çağrısı

17 Temmuz 2020
Photo of Covid-19 vaka sayısı 13 milyon 946 bin 641’e yükseldi

Covid-19 vaka sayısı 13 milyon 946 bin 641’e yükseldi

17 Temmuz 2020
Photo of “Enerji politikamızı kendimiz belirleriz”

“Enerji politikamızı kendimiz belirleriz”

16 Temmuz 2020
Photo of Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı!

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı!

16 Temmuz 2020
Photo of Covid-19 yayılma hızında ilk sıraya çıktılar

Covid-19 yayılma hızında ilk sıraya çıktılar

16 Temmuz 2020
Photo of Tüm Covid-19 ölümlerinin altında yatan neden: Kan pıhtılaşması

Tüm Covid-19 ölümlerinin altında yatan neden: Kan pıhtılaşması

16 Temmuz 2020
Photo of AB’den Türkiye’ye kötü haber

AB’den Türkiye’ye kötü haber

16 Temmuz 2020
Photo of Avustralya’da bir günde 333 yeni Covid-19 vakası

Avustralya’da bir günde 333 yeni Covid-19 vakası

16 Temmuz 2020
Photo of Ünlü CEO Fahim Saleh, New York’taki dairesinde ölü bulundu

Ünlü CEO Fahim Saleh, New York’taki dairesinde ölü bulundu

16 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı