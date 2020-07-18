Orhun Mevlit seçim bildirgesini yayınladı

KKTC Basketbol Federasyonu’nda önümüzdeki hafta yapılacak olan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Orhun Mevlit seçim bildirgesini dün akşam açıkladı. Basketbol Federasyonu’ndaki vizyonu, misyonu, hedeflerini açıklayan Mevlit yönetim kurulu listesini de yazılı olarak duyurdu.

“Basketbolda gelişim için” sloganı ile yola çıkan Orhun Mevlit’in seçim bildirgesinin tam metni şöyle:

Vizyonumuz;

Kuzey Kıbrıs’ta Basketbolu en popüler spor dalı yapmak.

Misyonumuz;

Kuzey Kıbrıs’ta basketbolu hayatin ve kültürün bir parçası haline getirmek.

Değerlerimiz

Adil, şeffaf, paylaşımcı, katılımcı, uluslararası, sürdürülebilir ve çağdaş bir yönetim anlayışı geliştirmek.

● Adil: Ülke basketbolu ilgilendiren konulardaki kararlar spor etiği ve hukuk temelinde geciktirilmeden ve adil bir şekilde alınacaktır.

● Şeffaf: Basketbol için alınacak tüm kararlar; hesap verebilirlik ve adil kriterler doğrultusunda alınacaktır.

● Paylaşımcı: Basketbola hizmet veren herkesin görüş ve düşüncelerini dikkate alınacak, sürece katkı koymaları sağlanacak ve çoğulcu ve ekip ruhu ile hareket edilecektir.

● Katılımcı: Ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş olan basketbol sevgisini ve tutkusunu yeniden yapılandırarak, basketbola gönül verenlerin katılımı sağlanacaktır.

● Uluslararası: Kuzey Kıbrıs Basketbolunu dünya basketbol organizasyonlarıyla kurul(a)mayan temasları ve ilişkiler kurulması için gerekli girişimleri yapılacaktır.

● Sürdürülebilir: Kurumsallaşma sürecini tamamlamamış olan federasyon yapısı yeniden düzenlenerek, devamlılığın ve sürdürülebilirlik temelinde bir yapı oluşturulacak.

● Samimi ve gerçekçi: Federasyon yönetimi basketbol camiasını ilgilendiren konuları samimi ve gerçekçi bir yaklaşımla ele alacak, özgün ve yaratıcı çözümler üretecektir.

● Çağdaş: Basketbol standartlarımızı bir üst seviyeye taşıyabilmek için; çağımıza uygun tüm dijital ve elektronik platformları kullanılacak. Basketbolun ülke içindeki görünürlüğü

ve varlığı artırılacak. Gerek federasyonun, gerek kulüplerin gerekse de oyuncuların marka değerini yükseltmek için çeşitli faaliyetler ve çalışmalar yürütülecek.