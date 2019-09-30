Silahlı tehdide suçüstü

Erdemli Ağıllar Bölgesi’nde Serdar Oy’u av tüfeği ile tehdit eden Halit Eşmene suçüstü yakalanarak tutuklandı

Evrim KAMALI

Erdemli’de Ağıllar Bölgesi’nde zanlı Halit Eşmene, önceden arazi meselesi yüzünden tartıştığı Serdar Oy’u av tüfeği ile tehdit etmesi üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede ifade veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu, zanlı Halit Eşmene’nin 28 Eylül’de Serdar Oy’u Erdemli’de, “Kaymakamlıktan izinsiz olarak taşıdığı” çifte kırma av tüfeğini yaklaşık 30 metreden göstererek tehdit ettiğini söyledi.

Yücel Kuşçuoğlu, polisin olayın yerine gelmesi üzerine polislere hitaben “Gerekirse Kullanacaktım” dedikten sonra zanlı Halit Eşmene’nin suçüstü tutuklandığını belirtti.

Yücel Kuşçuoğlu, zanlının kullandığı arabada söz konusu tüfek ve 1 adet fişek bulunarak emare yapıldığını ayrıca evinde yapılan aramada 1 adet daha av tüfeği bulunduğunu ve emare zapt edildiğini söyledi.

Polis memuru Yücel Kuşçuoğlu, zanlı ile Serdar Oy’un daha önceden aralarında husumet bulunduğunu dile getirdi.

Kuşçuoğlu, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bölgede olması muhtemel görgü tanıklarının ifadesine başvurulacağını söyleyerek ilk etapta zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu belirterek doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine ve soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.