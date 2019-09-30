Kıbrıs

Polisten kaçak yaşama geçit yok

30 Eylül 2019

Girne’de önceki gün yapılan muhaceret kontrollerinde ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen Fakhrul Islam, Mahmudul Hasan ve Nargiza Hamrayeva tutuklandı. Zanlıların ihraç işlemleri bugün başlatılıyor

Evrim KAMALI

Girne’de gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen zanlılar Fakhrul Islam, Mahmudul Hasan, Nargiza Hamrayeva tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Gökhan Belet olayla ilgili bulguları aktardı.

Belet, zanlılar zanlılar Fakhrul Islam, Mahmudul Hasan, Nargiza Hamrayeva’nın 28 Eylül 2019 tarihinde Girne genelinde gerçekleştirilen rutin muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılması ve ülkede kaçak olarak bulundukları sürede ne yaptıklarının araştırılması için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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