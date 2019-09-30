Merve ve Bahanur Balkan Şampiyonu

Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından düzenlenen 2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası’nda sporcumuz Merve Çelebi – Bahanur Gökalp ikilisi şampiyon oldu.

İzmir’de Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Milli takımında yer alan Merve Çelebi – Bahanur Gökalp ikilisi finalde karşılaştıkları Bulgaristan takımını 21-14 ve 21-15’lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Bu arada diğer sporcumuz Buğra Eryıldız takım arkadaşı Burcu Atasoy ile oynadıkları üçüncülük maçında Kosova takımını zorlanmadan 2-0 yenerek üçüncülüğü aldılar.