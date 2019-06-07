Sıla’dan şeker gibi konser

SESİ VE GÜZELLİĞİNE HAYRAN BIRAKTI:

Ünlü sanatçı Sıla Girne’deki bayram konserinde sadece sesine değil güzelliğine de hayran bırakarak hem göze hem kulağa hitap etti

Türk Pop müziğinin en başarılı söz yazarı ve yorumcularından Sıla, Ramazan Bayramının 2. Gecesi Girne’deki Merit Crystal Cove Hotel’de hayranları ile buluştu. Yaklaşık 1500 hayranının yoğun ilgisiyle gerçekleşen konserde “Bu gece bizim gecemiz olacak. İyi bayramlar…” diyerek hayranlarının bayramını kutladı. Sahne performansı ve sesi kadar bayrama özel şıklığıyla da göz dolduran sanatçı, pop müziğine damgasını vuran şarkılarını tüm gece hayranları ile birlikte seslendirdi. Yaklaşık 3 saatlik bir sahne performansıyla bütün beğenileri toplayan Sıla, enerjisiyle unutulmaz bir geceye imza attı.