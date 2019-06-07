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Nostalji kraliçesi sahneye taht kurdu

7 Haziran 2019

UÇAĞI KAÇIRDI:

Nostaljik şarkıların güçlü sesi Muazzez Ersoy, ülkemizdeki bayram konserinde yoğun istek üzerine sahneden inemeyince uçağını kaçırdı

Türk Sanat Müziği’nin en ünlü isimlerden Muazzez Ersoy, Ramazan Bayramı’nın ikinci gecesi Kaya Artemis Resort & Casino’da sahneye çıktı. Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı elektrik mavisi kostümü ile çok beğenilen Muazzez Ersoy’un kostümünde Fransız danteli ve kristal taşlar kullanılmıştı.

Kaya Artemis Resort & Casino’da bin kişinin karşısına çıkan Muazzez Ersoy, 2 saat olarak planlanan konserini yoğun ilgi nedeniyle kesemeyince, planlanan İstanbul uçağını kaçırdı. Bir sonraki sabah uçağı da dolu olunca, üçüncü uçakta Türkiye’ye dönebildi.

 

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