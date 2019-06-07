Kuzeyin oğlu şarkıları şiirlerle süsledi

KARADENİZ’DEN ESEN BAYRAM HAVALARI:

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Girne’deki Merit Park Hotel’de verdiği bayram konserinde şiirlerle bezediği Karadeniz ezgileriyle hayranlarını mest etti

Özgün müziğin usta yorumcusu Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nın ikinci gecesi sahne aldığı Kuzey Kıbrıs’taki Merit Park Hotel’de izleyenlerin unutamayacağı bir konser verdi. Sanatçı, gecenin başında konuklarının bayramını kutlayarak şunları söyledi: “Babanızın evindeymiş gibi rahat olun, iyi müzik yapıyoruz, başka hiçbir şey için demem ama bu konuda iddialıyım. Bu gece ilginize, sevginize lâyık olacağız. Ben siyasiler gibi herkesten oy istemiyorum. Beni herkes sevmesin, bilime inanan, kadına saygısı olan, iyi insanlar dinlesin beni”.

“Efulim”, “Mimoza”, “Aleni Aleni”, “Cerrahpaşa” ve “Dido” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını, ölümsüz türkülerle harmanlayan Konak, gece boyunca yaptığı esprilerle ve anlattığı fıkralarla da konuklarının yüzünü güldürdü. Karadenizlilerin iyi insanlar olduğunu söyleyen sanatçı, “Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Tamam biraz atarlıyız, kabul çabuk parlıyoruz. Çünkü bizde fitil kısa. Bir on dakika tahammül edin, on dakika sonra geçer o öfke” dedi.

Konak, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının “Hiç aşık oldunuz mu?” sorusunu, “Evet hayatım boyunca 3 defa o büyük depremi yaşadım” diyerek yanıtlayan Volkan Konak son albümü Dalya ile ilgili olarak da; “Bu sene meslekteki 30. yılım. Anlamlı bir albüm olsun istedik, üzerine çok titredik. Dalya koyduk adını. Dalya aynı zamanda bir çiçek adıdır. Yıldız Çiçeği’nin diğer adıdır Dalya” dedi.