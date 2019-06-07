Süperstar bayrama ses getirdi

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Pekkan, özel bir organizasyon kapsamında Yalıkavak Palmarina’da sahneye çıktı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü hayranları ile buluşan şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören konseri izleyenler şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren konserde, sahne önüne gelen hayranları cep telefonu ile Pekkan’ı fotoğraflayıp video çekerken, bazıları da özçekim yaptı. Sahne performansı ile beğeni toplayan Pekkan’ı çok sayıda hayranı dinledi.