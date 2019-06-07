Magazin

Süperstar bayrama ses getirdi

7 Haziran 2019

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Pekkan, özel bir organizasyon kapsamında Yalıkavak Palmarina’da sahneye çıktı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü hayranları ile buluşan şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören konseri izleyenler şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren konserde, sahne önüne gelen hayranları cep telefonu ile Pekkan’ı fotoğraflayıp video çekerken, bazıları da özçekim yaptı. Sahne performansı ile beğeni toplayan Pekkan’ı çok sayıda hayranı dinledi.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Kuzeyin oğlu şarkıları şiirlerle süsledi

7 Haziran 2019

Sıla’dan şeker gibi konser

7 Haziran 2019

Nostalji kraliçesi sahneye taht kurdu

7 Haziran 2019

Eğlenceyi ateşledi

7 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı