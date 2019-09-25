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Şikayetin geri alınmasıyla kurtulamadı

25 Eylül 2019

Girne’de eşini dövüp, öldürmekle tehdit ettiği gerekçesi ile tutuklanan ve aleyhinde askıda benzer davaları bulunan Denizhan Durgun, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Girne’de eşini ciddi şekilde dövüp boğazını sıkarak öldürmekle tehdit ettiği gerekçesi ile tutuklanan Denizhan Durgun dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının 22 Eylül 2019 tarihinde 20.30 sıralarında Girne’de bir işletmeye ait marinadaki teknede tartıştığı eşi H.H.’yi dövdükten sonra boğazını sıkarak, “Eğer polise gidersen, benim başımı tekrar belaya girerse, seni temizleyeceğim. Sülaleni de kökünden temizleyeceğim” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Kesat, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, kadının da doktor kontrolünden geçirip, darp raporu alındığını belirtti.

Kesat, zanlının 2016 yılında uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu, 2017 yılında darp ve şiddet tehdidi suçlarından askıda davası bulunduğunu, 2018 ve 2019 yıllarında darp ve şiddetten dolayı polislik olduğunu ancak şikayet olmadığını için dosya tazmin edilmediğini, yine 2019 yılında uyuşturucu suçundan denetimli serbestlikten yararlandığını ancak henüz kurula başvurmadığını belirtti.

Polis memuru Kesat, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, H.H.’ nin şikayetini geri çektiğini belirterek teminat talep etti.

Mahkeme kadına yönelik şiddet suçlarının arttığına dikkat çekerek, zanlının 40 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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