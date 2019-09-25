Konyalıoğlu cezaevinde

Dolandırıcılık suçundan birçok sabıkası bulunan, geçtiğimiz hafta yine dolandırıcılık suçlaması ile tutuklanan Erdi Konyalıoğlu aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlandı

Evrim KAMALI

Onlarca sabıkası bulunan meşhur dolandırıcı Erdi Konyalıoğlu, aleyindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Kanteper, zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun 19 Eylül 2019 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Minareliköy’de kendisini, Akdoğan’da sakin 80 yaşındaki Ramadan Karaca’ya yeğeni Remzi olarak tanıttıktan sonra arabasının benzininin bittiğini söyleyip, Karaca’dan bin 200TL nakit para temin ettiğini söyledi.

Kanteper, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Girne’de tespit edilen zanlı Konyalıoğlu’nun tutuklandığını belirtti.

Polis, 13 Ağustos’ta zanlının ayrıca Mağusa’da Salih Gökmen’e kendisini zabıta olarak tanıtıp, sahtekârlıkla 400 TL aldığını belirtti.

Polis, zanlının sabıkalarına değinip, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı, tutuklu yargılanmaya itiraz etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.