Mahkeme Adli Tıp raporunu bekliyor

Alayköy’de 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz iddiası ile tutuklanan B.U ile U.U, dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Alayköy’de 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz iddiası ile tutuklanan zanlılar B.U ile U.U dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Hüseyin Direktör, çocuğun Adli Tıp Uzmanı ve psikiyatr raporunun beklendiğini kaydetti.

Polis, zanlı U.U’nun 2017 yılından itibaren çocuğa cinsel saldırıda bulunduğuna dair aleyhinde ifade olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.