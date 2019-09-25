Kıyı yağması

Bakanlar Kurulu, 2017 yılında Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı kararını iptal etti, parseli Türkiye’den bir firmaya otel yapımı için kiraladı. Alsancak Belediyesi ise Kervansaray Halk Plajı’nın yanında izinsiz liman inşasına başladı

TURİZMCİYE PEŞKEŞ: Bakanlar Kurulu, 2007 yılında, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nı ilan etti.

Bakanlar Kurulu’nun 2007 tarihli bu kararı, 1 Kasım 2017 tarihinde, seçim yasaklarına 1 hafta kala başka bir Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edildi, parsel Türkiye’de bir firmaya otel yapımı için kiralandı

BALIKÇILAR AYAKLANDI: Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın iptal edilip parselin otel yapımı için kiralanması Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneğini harekete geçirdi. Dernek, konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, derneğin ara emri müracaatını kesinleştirdi, Turizm Bakanlığının kira kararını geçersiz saydı. Karşı taraf, istinafa başvurdu. Dava, 8 Ekim’de görüşülecek

LİMANA TEPKİ: Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı halkın elinden alınırken Kervansaray kıyısında da istenmeyen inşaatlar başlatıldı. Alsancak Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın, Kervansaray Halk Plajı yakınında “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” proje çalışmalarını başlattı. Liman projesi bölge halkının tepiksisine yol açtı

ATASER KARARLI: Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, liman projesi için Limanlar Dairesine önerge yapıldığını Hayvancılık Dairesinden de ön izin alındığını kaydetti. İlgili dairelerin tümünün görüşleri doğrultusunda projenin Bakanlar Kuruluna gideceğini aktaran Ataser, “proje önümüzdeki yıl yaz sezonu sonunda hayata geçirilecek” dedi

Duygu ALAN

Su Ürünleri Yasası altında 2011 yılında yayınlanan Balıkçı Barınakları İşletme ve İdari Esasları Tüzüğü kapsamında, Bakanlar Kurulu, 2007 yılında, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nı ilan etti.

Bakanlar Kurulu’nun 2007 tarihli kararı, 2017 yılında başka bir Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edildi, parsel, otel yapımı için Türkiye’den River Rock Investmen LTD.’e kiralandı.

Alsancak Belediyesi ise Kervansaray Halk Plajı’nın hemen yanında gerekli izinler alınmadan “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” projesinin inşasına başladı.

Mahkemeye taşındı

Karaoğlanoğlu ve Girne Antik Liman’da tekneleri bulunan balıkçılara hizmet amacı ile projelendirilen 150 tekne kapasiteli, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın iptal edilip parselin otel yapımı için kiralanması Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği’ni harekete geçirdi. Dernek, konuya yargıya taşıdı.

Mahkeme, Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği’nin ara emri müracaatını kesinleştirdi, Turizm Bakanlığı’nın kira kararını geçersiz saydı. Karşı taraf, istinafa başvurdu. İstinaf davası ise 8 Ekim’de görüşülecek.

Tepki büyük

Öte yandan Alsancak Belediyesi, kısa zaman önce Kervansaray Halk Plajı’nın yakınına “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” yazılı bir tabela asarak inşaata başladı.

İnşaat çerçevesinde denize dolgu yapıldı, teknelerin denize indirileceği kızak için çalışma başlatıldı. Hızla ilerleyen inşaat bölge sakinlerinin şikayeti üzerine Kaymakamlık tarafından durduruldu ancak Kaymakamlık kararına rağmen denizde dolgu işlemleri devam ettirildi.

İzinleri alınmadı

Kervansaray Halk Plajı yakınlarında Alsancak Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan projenin hayata geçirilmesi için gerekli izinlerin henüz alınmadığı öğrenildi.

Yasaya göre, bir yerin balıkçı barınağı ilan edilmesi için Hayvancılık Dairesi, Limanlar Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, ilgili belediye ve askerin olumlu görüş bildirmesi ve ÇED raporu olması, tüm bu görüş ve ÇED raporu ile projenin Bakanlar Kurulu’na sunulması, Bakanlar Kurulu’nun da o bölgeyi balıkçı barınağı olarak ilan etmesi gerekiyor.

Havadis’in ulaştığı bilgilere göre, Kervansaray Halk Plajı yakınlarında başlatılan proje ile ilgili henüz ilgili dairelerden izin alınmadı, projenin ÇED raporu yok.

Dahası oranın balıkçı barınağı olarak ilan edildiğine dair bir Bakanlar Kurulu kararı da bulunmuyor.

Çevre felaketi

Alsancak Belediyesi tarafından inşaatına başlanan “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı”, halk plajına çok yerde inşa edilecek olmasından dolayı bölgede ikamet eden bazı vatandaşların tepkisine yol açtı.

Havadis’e konuşan bölge halkı, projenin hayata geçirilmesi halinde limandaki teknelerden denize sızacak olan mazot ve benzeri atıkların deniz sahilinde ciddi tahribata yol açacağını kaydetti.

Bölge halkı, 2007 yılında ilan edilmiş Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı varken Kervansaray Halk Plajı yakınında böyle bir projeye hayat verilecek olmasını çok da iyi niyetli bulmadıklarını söyledi.

Bu projenin tamamen siyasi bir yatırım olduğunu öne süren bölge halkı, inşaatın derhal iptal edilmesini istedi, devletin konuyla ilgili gereğini geç kalmadan yapmasını talep etti.

Faraç: Biz halkız menfaatlerimizi de koruyacağız

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği Başkanı Sait Faraç, balıkçı barınaklarına ilişkin bölge ciddi bir ihtiyaç olduğunu kaydederek gerek gezi tekneleri gerekse amatör balıkçılar için denize açılan tek kapının Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı olduğunu kaydetti.

Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın 2007 yılında projelendirilip Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edildiğini kaydeden Faraç, 1 Kasım 2017 tarihinde, seçim yasaklarına 1 hafta kala 2007 yılı Bakanlar Kurulu Kararının iptal edilerek barınağın yapılacağı parselin halkın elinden alınıp turizm yatırımcısı bir firmaya peşkeş çekildiğini dile getirdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği’nin konuyu yargıya taşıyarak ara emri aldığını ifade eden Faraç, “Biz insanları hem balıkçılığa teşvik ediyoruz hem de Girne bölgesinde halkın denize açılacağı tek kapıya, halkın kapısına, halk olarak sahip çıkıyoruz. Sonuna kadar da sahip çıkacağız. Burayı kapattırmayacağız” dedi.

Alsancak Belediyesi’nin Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” projesi için de “yanlıştı” demediğini ancak hali hazırdaki Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın hem Girne’nin hem Alsancak ve Lapta’nın hem de Güzelyurt’un ihtiyacını karşılamaya yetecek kapasitede olduğunu belirtti.

Ataser: Önümüzdeki yaz sonu proje hayat bulacak

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” projesi için Limanlar Dairesi’ne önerge yapıldığını Hayvancılık Dairesi’nden ön izin alındığını kaydetti. İlgili dairelerin tümünün görüşleri doğrultusunda projenin bakanlar kuruluna gideceğini aktaran Ataser, projenin önümüzdeki yıl yaz sezonu sonunda hayata geçirileceğini ifade etti.

“Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı”nın Alsancak bölgesinde ve civar köylerdeki gezi teknelerine ve amatör balıkçı teknelerine hizmet vereceğini belirtti.

Fırat Ataser, “Düşünüldüğü gibi bir balıkçı barınağı olmayacak. Limanda gezi tekneleri olacak ve amatör balıkçılar olta ile balık tutacağında limandan teknesi ile denize açılacak, ağ atılmayacak. Ayrıca bu limandan hizmet alınabilmesi için belli bir standart olacak. Eski ve bakımsız tekneler limana giremeyecek. Kaliteli ve lüks bir liman olacağından denize de zararı olmayacak. Limandaki teknelerden de kira bedeli alınacak” diye konuştu.