Sigortadan para almak için yaktılar

Yol kenarında kısmen yanmış olarak bulunan arabanın kundaklandığından şüphelenen polis, soruşturma sonunda, arabayı sahibi Arif Kimyalar ve arkadaşı Mahmut Erpolat’ın yaktığını tespit etti

Devrim DEMİR

Tepebaşın’da önceki gece Arif Kimayalar, kendine ait olan KH 802 plakalı BMW marka salon aracın üzerine yanıcı madde dökerek kısmen hasara uğrattıktan sonra, aracı Çamlıbel-Tepebaşı arasında toprak yola kapısı açık bırakarak kaçtı. İhbar üzerine terk edilmiş bulunan aracın kundaklandığından şüphelenen polis ekipleri soruşturma sonucu olayın kundaklama olmadığını tespit etti.

Yürütülen soruşturmada kendi aracını yanıcı madde dökerek yaktığı tespit edilen Arif Kimyalar ve Mahmut Erpolat dün yakalanarak tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 1’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Yanıcı madde dökerek aracın içini yaktılar

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ahmet Gözütok mahkemede verdiği ifadede, olayın önceki akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldiğini anlattı.

Polis memuru Ahmet Gözütok, Çamlıbel Tepebaşı yolu üzerinde yer alan, isimsiz toprak yol içinde, kapısı açık olan, KH 802 plakalı BMW bir araç bulunduğunu ifade etti.

Gözütok, üst tavanı ve gölgeliklerinin yanık olduğunu belirlenen aracın, içine yanıcı madde dökülerek yakılması sonucu kasten hasara uğratıldığının düşünüldüğünü belirtti.

Suçlarını itiraf ettiler

Yapılan araştırma sonucu, kasti hasara uğratılan aracın sahibi Arif Kimyalar ve Mahmut Erpolat’ın tutuklandığını kaydeden polis, zanlı Mahmut Erpolat’ın verdiği gönüllü ifadede, aracı sahibi Arif Kimyalar ile birlikte, sigortadan para almak için yaktıklarını itiraf ettiğini anlattı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Gözütok, olayda hangi tür yanıcı madde kullanıldığı, bu maddenin nereden temin edildiğinin ve çevre şahadetlerin araştırılacağını, Erpolat’ın gönüllü ifadesinin zanlı Arif Kimyalara da gösterileceğini kaydetti.

Zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz etki edebileceğini vurgulayan polis, zanlıların 1’er gün tutuklu kalmasını talep etti.