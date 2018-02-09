Elektrikli battaniye evi küle çevirdi

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Gazimağusa Çapar 8 Aparmanı daire 6 da dün akşam 20.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Dairede ikamet eden Prences Brauta Abbayasukuya alevlerin arasından canını zor kurtardı.  Yangının elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu meydana geldiği bildirildi.

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Gazimağusa itfaiyesinin erken müdahalesi sonucu yangın diğer hanelere sıçramadan kontrol altına alındı.  Tamamen kül olan evin içerisinde bulunan 1 yatak, 4 sandalye 1 masa, mutfak dolapları, 75 ekran tv, 1 klima ve şahsın tüm özel eşyaları tamamen yandı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (MHA)