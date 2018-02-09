Firarın nedeni ihmal

Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov’un Merkezi Cezaevi’nden firarında gözetleme kulesinde nöbetçi bulunmaması etkili oldu

YILLARDIR BOŞ: Merkezi Cezaevi’ni tepeden gören gözetleme kulesi gardiyan eksikliği nedeniyle yıllardır boş duruyor. Vardiyalar dönmediği için silahlı nöbetçinin bulunması gereken nöbetçi kulesi firarın yaşandığı önceki gece de boştu

Devrim DEMİR

Yıllardır sorunları nedeniyle, gündemden düşmeyen Merkezi Cezaevi önceki akşam 2 hükümsüz tutuklunun kaçması ile yeniden kamuoyunun ana gündemi oldu. Bir gardiyanın kontrolünde çöp arabası ile cezaevi surları dışındaki alana çöp dökmek için çıkarılan Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov, bir anda firar etti.

Firar anı cezaevi kamera görüntülerine takıldı. Kamera bölgedeki fabrika işçilerini de firarilerin peşinden koşarak yakalamaya çalışırken görüntüledi.

Mahkûmların firar ettiği alandaki gözetleme kulesinde yıllardır olduğu gibi firar gecesi de nöbetçi bulunmadığı ortaya çıktı. Firarın ardından Cezaevinde bazı tedbirler sıkılaştırılsa da kuleye yine nöbetçi konulmadı. Gardiyan eksikliği nedeniyle normalde silahlı gardiyanların nöbet tutması gereken gözetleme kulesi yıllardır boş duruyor.

Planlı firar şüphesi

Hükümsüz tutuklu olarak Kasım ayından bu yana cezaevinde yargılanmayı bekleyen Yılkar ve Eymirov’un planlayarak firar ettiği düşünülüyor. Merkezi Cezaevi’nde firarın ardından soruşturma başlatı8ldı. Yılkar’ın cezaevinde bulunduğu süre içinde ağırlıklı olarak telefon hakkını Güney Kıbrıs’taki bir Türk ile görüşmek için kullandığı ortaya çıktı. Yılkar, firarın ardından Güney Kıbrıs’a kaçtı. Eymirov’un nerede olduğu henüz tespit edilmedi.

Kayalı: Önceden hazırlık yaptılar

Yaşanan firar olayıyla ilgili Havadis’in soruşlarını yanıtlayan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, firarın ardından cezaevi personelinin alarma geçtiğini ve kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti.

Kayalı, “Yılkar ve Eymirov 7 Şubat tarihinde saat 19.15 sıralarında cezaevi çöp arabası ile bir gardiyan eşliğinde çöp dökmek için cezaevi surlarının dışına çıkartıldı. Havanın karanlık olmasını da fırsat bilen Alişer Eymirov, saniyeler içinde koşmaya başladı, kamera görüntülerinde izlenen Yılkar ise çöp arabasının yanında duruyordu. Gardiyan bölgedeki işçilerden yardım istese de Eymirov 20 dakika içinde kayıplara karıştı. Görevli gardiyan yaptığı ilk beyanında Eymirov’un peşine düşerken, Yılkar’ın kaçacağını düşünmediğini ve nizamiyeye yönlendirdiğini ifade etse de, o karışıklığı fırsat bilen Yılkar’da kayıplara karıştı” şeklinde konuştu.

“Bu firar sistemin hediyesi”

Kayalı, olayın hemen ardından firar saatinde görevli gardiyan hakkında soruşturma açıldığını ve polisin de devreye girdiğini belirtti.

172 kişilik cezaevinin bugün 500’e kadar mahkûm ve tutuklunun barındığı sorunlar yumağı haline geldiğini ifade eden Kayalı, yaşanan firar olayının sistemin hediyesi olarak niteledi.

“Yıllardır kulede görevli yok”

Cezaevinin en büyük sıkıntısının personel eksikliği olduğuna vurgu yapan Salih Kayalı, cezaevi kulesinde yıllardır görevli gardiyan olmadığını açıkladı.

Kayalı, “Yıllardır kulede görevli bir gardiyan yok, eğer orda geçtiğimiz akşam görevli olsaydı firar olayı yaşanmayacaktı veya girişimleri başarısız olacaktı. Kulede nöbet tutan gardiyanların silahı vardır ve o akşam orda bir görevli olsaydı havaya uyarı ateşi açar bir şekilde bu firar olayı önlenirdi. Yaşanılan bu olayın ardından ise yönetim halen kuleye her hangi bir şekilde görevli bir personel koymadı” dedi.