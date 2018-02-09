Hükümet krizi erteledi

Altı büyük kentin belediye başkanları, hükümetin belediyelerin gecikmiş sigorta, vergi ve ihtiyat sandığı borçların devlet katkısından tahsilini öngören yasayı tadil etme kararını değerlendirdi

ERTELEME YETMEZ: Lefkoşa, Mağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke belediyeleri birikmiş borçlarının tahsilinin 2020 yılına ertelenmesinin günü kurtarma anlamına geldiği görüşünde birleşti. 6 belediyenin başkanı borç faizleri başta olmak üzere daha birçok tedbir alınmasını istiyor

NİHAİ ÇÖZÜM REFORM: Belediye başkanları, süreç içerisinde yerel yönetimler reformunun hayata geçirilmesini istiyor. Altı kentin başkanları ilk etapta belediyelerin gelirlerini arttırabilmesine olanak sağlanmasını, borç yapılandırmasının ise her belediyenin ödeme kabiliyetlerine göre yapılmasında ısrarlı

MEVCUDU ÖDEYEMİYORLAR: Birçok belediyenin sigorta, vergi ve ihtiyat sandığı borçları dışında kalan borçlarını bile ödemekte zorluk çektiğine dikkati çeken belediye başkanları, 2 yıl sonra bu borçların da faiziyle devreye girmesinin felaket getireceğini görüşünde

Duygu ALAN

Bakanlar Kurulu, belediyelerin birikmiş eski borçlarının yapılandırılmasını 2 yıl süre ile erteledi. Bakanlar Kurulu’nun onayladığı borçların yapılandırılmasını düzenleyen Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nden aynen geçerse, düzenlemeye göre borçların yapılandırılması 2020 yılının Ocak ayında devreye girecek.

Düzenlemeye göre birikmiş eski borçlara bu süreç içerisinde gecikme faizi işlemeye devam edecek.

Lefkoşa, Girne, Lefke, Güzelyurt ve İskele Belediyesi başkanları ve Mağusa Belediyesi Başkan Danışmanı, belediyelerin “Kamu borçlarının tahsilini” öngören yasanın yaptırımının, 2020’ye ertelenmesine ilişkin bakanlar kurulu kararını değerlendirdi.

Başkanlar, borçların tahsilinin ertelenmesinin tek başına sorunun çözümünü içermediğini sadece sorunu ötelediğini ifade etti.

“Yapılacak çok iş var”

Belediye başkanları, süreç içerisinde yerel yönetimler reformunun hayata geçirilmesi gerektiğini, birikmiş eski borçlara işlenen gecikme faizi konusunda düzenlemeye gidilmesi gerektiğini, belediyelerin gelirlerini arttırabilmesine olanak sağlanması gerektiğini ve borç yapılandırmasının her belediye için ödeme kabiliyetlerine göre yapılması gerektiğini dile getirdi.

Harmancı: Yerel yönetimler reformu şart

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, birikmiş eski borçların tahsilinin 2020 yılına kadar ertelenmesi kararının hem ilgili belediyeler için hem de bakanlar kurulu için geçici bir süre kazandırdığını ifade etti.

Bütünlüklü bir çözüm için yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Harmancı, şunları kaydetti: “Bakanlar kurulunun bu kararı, aslında hem bakanlar kuruluna hem de belediyelere geçici süre kazandırıyor. Çünkü bu yasanın ilgili maddesinin hedefi yasanın kapsamlı bir yerel yönetimler yasası ile ele alınmasıydı. Bu bağlamda belediyelerin öz kaynak gelirlerinin artırılabilmesine olanak sağlayacak reformların yapılması ve belediyelerin personel yapısına ilişkin radikal tedbirlerin alınabilecek bir ortam yaratılması gerekmektedir” dedi.

Mehmet Harmancı, şunları kaydetti: “Ben 900 çalışanla görevi devraldım. Bugün 836 personelim var. Tek bir istihdam yapmadım. 64 kişi ile yollarımızı ayırdık. Bu 64 kişinin ortalama aylık maliyeti 5 bin 500 TL diye hesapladığımda yıllık 4 milyon 224 milyonluk bir tasarruf demektir. Hükümetin sadece Ocak ayına yaptığı hayat pahalılığı yüzde 7’lik artış benim personel giderlerime yıllık 4 milyon 800 bin TL gibi bir artış getiriyor. Yani benim 4 yılda 64 kişilik tasarrufum, hayat pahalılığının bir yıllık hayat pahalılığı ile bitmiş durumda. Dolayısıyla detaylandırılmış kapsamlı gelirlerin arttırılabileceği, yerel vergilerin çoğunun belediyeler tarafından alınması sağlayacak bir model düşünülmesi gerekmektedir. Umarım kapsalı bir yerel yönetimler reformu da olur, aksi halde sorunlar devam edecek. 2020 yılında aynı noktada olacağız.”

Güngördü: Bu süreç çok iyi değerlendirilmelidir

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Birçok belediyenin devlete birikmiş eski borcu olduğunu ve hiçbir belediyenin bu borcu ödemekten kaçmadığını ancak birçok belediyenin bu borcu ödemekte ciddi sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Girne Belediyesi’nin devlete birikmiş eski borcunun 20 milyon TL’nin üzerinde olduğunu söyleyen Güngördü, bu borcu ödeyebilmeleri için kendilerinden 20 yıl boyunca ayda 160 bin TL ödeme yapmalarının istendiğini kaydetti.

Nidai Güngördü, “Tabiki bu borcu ödemeyeceğimizi söylemiyoruz ancak rakam çok yüksek. Bizim beklentimiz belediye tüzükleri ile tahsil ettiğimiz resim ve harçların yükseltilmesidir” dedi.

Güngördü, belediyelerin kamu borçlarının tahsilini öngören yasanın yaptırımının 2020 yılına kadar ertelenmesinin yasa ve tüzüklerin hazırlanması bağlamında birçok belediye için bir nefes olacağını söyledi.

Güngördü, bakanlar kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda belediyelerden 2019 yılına kadar birikmiş eski borçların yapılandırılması için yeniden müracaat etmesinin istendiğini ve bu 2 yıllık süreçte borca faiz işlemeye devam edeceğini söyledi.

Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Güngördü, “Tüzüklerin tadil edilmesi, üst limitlerin açılması lazım. Meclis’ten beklentimiz; Taşınmaz Mal Yasası’nı güncellemesidir. Bugün 1 metre karenin yıllık vergisi 1 TL olması kabul edilemez. Bunun mutlaka düzelmesi lazım” dedi.

Başbakanı ve ilgili bakanlıkları bu konuyu görüşmek üzere ziyaret edeceklerini söyleyen Nidai Güngördü, “Belediyelerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi, beklentileri karşılayabilmesi ve birikmiş eski borçların ödenebilmesi için mutlaka bu yasa ve tüzükler geçirilmeli, bu borçlara için de belediyelerin ödeyebilecekleri bir formül üretilmelidir. Tüm belediyeleri kapsayan bir düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu.

Kaya: Faizlerin yeniden düzenlenmesi gerek

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, belediyelerin birikmiş eski borçlarının tahsilini öngören yasanın yaptırımının 2020 yılına ertelenmesine ilişkin karar ile borç yapılandırmasının 2 yıl ötelenmiş olduğunu ifade etti.

Kaya, belediyelerin kendi çalışmalarını düzenlemesine zaman tanındığını ve Belediyeler Birliği üzerinden çalışmalar yapıldığını kaydederek,“Bu çalışmalar bir noktaya gelindi ama yarım kaldı. Onun üzerinden bir anlaşma yapılabilir” dedi.

Kaya, bu 2 yıllık süreçte belediyelerin eski borçlarına faiz işlemeye devam edeceğini belirterek, öncelikle gecikme zammı indirimi konusunda bir karar üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Birikmiş eski borçlara uygulanan faiz oranının aylık 1.2 olduğunu belirten Kaya, bunun oldukça yüksek bir oran olduğunu dile getirdi.

Ayrıca bu borçların belediyelerin ödeme kabiliyetlerine göre yapılandırılması gerektiğini kaydeden Kaya, “Eğer süreç olumlu neticelenmezse bu karar zaman kaybı olacaktır. Karar meclisten geçmezse de eski uygulama devam eder bu da belediyelerde çok ciddi yaralar açar” dedi.

Aziz Kaya, “2 yıl ötelenmesi bir avantajdır. Bu 2 yıl içerisinde faizlerin yeniden düzenlenmesi gerek. Aksi takdirde belediyeler batar. Her belediyenin kendine özgü bir ödeme planı olabilir. Bu borçların yeniden yapılandırılması şart” diye konuştu.

Özçınar: Belediyelerin ödeme kabiliyetleri dikkate alınmalı

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, bakanlar kurulu kararının borcu 2 yıl ötelemek anlamına geldiğini söyleyerek “Borcu ötelemek kurtulmak anlamına gelmiyor. Keşke bunun yerine belediyelere avans verilerek bu borcun ödenmesi yönünde bir karar alınmış olsaydı” dedi.

Birikmiş eski borçların tahsili konusunda belediyelerin ödeme kabiliyetlerinin muhakkak dikkate alınması gerektiğini belirten Özçınar, “Bir de belediyelerin bu faiz yükünden kurtulması lazımdır. Ayrıca belediyelerin gelirlerini arttıracak yaptırımların olması lazım zira gelirlerin arttırılması bu borçların kapanmasına daha fazla katkı sağlayacaktır” dedi.

Kaya: Geçici bir rahatlama sağlayacak

Mağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter’in Danışmanı Mücahit Kaya, Mağusa Belediye’nin devletin hiçbir kurumuna borcu olmadığını ancak Bakanlar kurulunun bu kararının devlete borcu olan belediyeler için geçici bir rahatlama sağlayacağını ifade etti.

Mücahit Kaya, “Elbette bu 2 yıllık süreçte borca faiz işleyecek ancak bu belediyelerde bu süreçte mali konularda daha kontrollü ve disiplinli davranacaklar. Bu disiplin de gerek gelirlerin arttırılması gerekse personelin ödeneklerinin ve belediyelerin işleyişine pozitif anlamda katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Sadıkoğlu: Borcun tahsilinin neye göre ertelendiği önemli

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, borcun tahsilinin neye göre ertelendiğinin önemli olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, “Öncelikle borca neyin sebebiyet verdiği tespit edilip tekrarlanmaması için önlem alınmalıdır. Bu borcun tahsilinin neye göre ertelendiği de önemli bir husustur. Bu gün devlet katkısını tam alan belediye sayısı sınırlıdır. Örneğin DSİ’den verdiği su devlet katkısından kesilmektedir. Bir de kayıp kaçak ve tahsilat sorunu varsa mali kayıp büyür. Öte yandan birçok belediyenin geçmiş yıllardan yapılandırılmış borçları var ve bu borç da devlet katkısından kesilir. Kısacası zaten birçok belediye mevcudu ödeyebilecek durumda değildir. Dolayısıyla öncelikle giderler dengelenmelidir, gelir ve gider kontrol altına alınmalıdır” diye konuştu.