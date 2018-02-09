İçiciler de torbacılar da yakalandı

Polis önceki gece Lefkoşa’da bir pansiyona düzenlediği baskında iki genci uyuşturucu ile yakaladı. Gençlere uyuşturucu temin eden iki kişide aynı gece tutuklandı

Devrim DEMİR

Kasım ayında uyuşturucu suçundan yakalanarak teminatla serbest bırakılan zanlılar Turgut Şenol, Uğurcan Bük, Cemre Sağıroğlu ve Ahmet Yusuf Aydönmez önceki gece Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalandı.

Alınan bilgi üzerine Lefkoşa’da bir pansiyon önünde pusuya yatan Narkotik ekipleri, pansiyon önünde Ahmet Yusuf Dönmez’i aramak istediği esnada Dönmez, elinde bulunansigarayı attığı esnada yakaladı. Pansiyon’da arama yapan ekipleri Cemre Sağıroğlu’nun tasarrufunda da uyuşturucu tespit etti.

Sağıroğlu ve Aydönmez polise verdiği ifadede ortak para ile 80 TL karşılığında zanlı Uğrcan Bük’ten satın aldıklarını itiraf etmesi üzerine polis aynı akşam uyuşturucu suçundan bir sabıkası bulunan Bük’ü tutukladı.

Bük’ün evine baskın yapan polisler, 40 gram bonzai ele geçirirken konu maddeyi zanlı Turgut Şenol’dan aldığını tespit eden polisler aynı gece Şenol’u da tutukladı.

Narkotik ekipleri, Şenol’un evinde gerçekleştirdiği aramada yastığının altında 2 gram bonzai ele geçirdi.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma amaçlı 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Bir birlerini ele verdiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kağan Kurtbir, mahkemede verdiği ifadede zanlıların önceki gece tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kağan Kurtbir, alınan bilgide zanlı Cemre Sağıroğlu’nun bir pansiyonda olduğunu ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin alındığını kaydetti.

Polis konu pansiyona gidildiğini ve öncelikle pansiyon girişinde şüpheli görülen zanlı Ahmet Yusuf Aydönmez’in polisi görmesi üzerine elinde bulunan ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık sarma sigarayı attığı esnada tutuklandığını belirtti.

Kurtbir, zanlı Aydönmez’in verdiği ifadede konu maddeyi 6 Şubat’ta zanlı Cemre Sağıroğlu’yla birlikte ortaklaşa 80 TL karşılığında Uğurcan Bük’den alıp içtikleri itirafında bulunduğunu söyledi.

Bük’ün evinde bonzai, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi

Polis, zanlı Uğurcan Bük’ün evinde 21.40 ile 22.20 saatleri arasında yapılan aramada iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 40 gram sentetik cannabionid uyuşturucu madde bulunduğuna vurgu yaptı.

Polis, Bük’ün evinde ayrıca metal öğütücü ve hassas terazi de bulunduğuna dikkat çekti.

Polis memuru Kağan Kurtbir zanlı Bük’ün verdiği ifadede ise konu maddeyi Turgut Şenol’dan aldığını itiraf etmesiyle zanlı Turgut Şenol’un da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Kurtbir, Şenol’un evinde yapılan aramada ise yatak odasındaki yastığın altında iki gram sentetik cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini bağlantısı olan ve aranmakta olan şahıslar olduğunu belirterek zanlıların ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.