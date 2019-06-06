Şiddetin gerçek yüzü

Bayramın birinci gününü vatandaşa zehir ettiler. Aşırı miktarda alkol etkisi altında Lefkoşa Arasta bölgesinde satır ve sopalarla birbirlerine saldırdılar…

TUTUKLU: Satır ve sopalarla kavga eden Aykut Demir, Sergen Demir, Selçuk Koç, Ali Haydar Erdine, Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç dün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. Polis “aranan daha birçok kişi var” dedi

Bayramın birinci gününde Başkent Lefkoşa’nın turisttik bölgesi Arasta’yı dağıtan 7 kişi mahkemece tutuklandı. Mahkemede ifade veren polis “aranan daha birçok kişi var” dedi.

Satır ve sopalarla gerçekleştirilen kavganın ardından tutuklanan Aykut Demir, Sergen Demir, Selçuk Koç, Ali Haydar Erdine, Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili bilgileri aktaran Lefkoşa Adli Şube polisi, Lefkoşa’da sakin zanlı Aykut Demir’de 94 promil, Sergen Demir’de 244 promil, Selçuk Koç’ta 110 promil, Ali Haydar Erdine’de 112 promil alkol tespit ettiklerini belirtti.

Polis, Lefkoşa’da sakin Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç ile aralarında husumet olduğu iddiasıyla birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak bir kavga ettiklerini bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi.

Polis, kavgada Ahmet İçin’e ait aracın kasti hasara uğratıldığını ifade etti. Kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, konuyla ile ilgili aranan birçok şahıs olduğunu, olayda kullanılan satır ve tahta sopanın bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, kemara görünlerinin incelenmeye devam edildiğini, olayda kullanılan tecavüzü bazı aletlerin henüz bulunamadığını, kavganın yaralama suçuna dönüşebileceğini ve aranan şahıslar ile alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. (Kamalı Haber)