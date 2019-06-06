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Çocukların bayram mutluluğu

6 Haziran 2019

Bayram nedeniyle kurulan ve içinde onlarca oyuncak, takı ve kıyafet stantlarıyla, yöresel yiyecekler ve lunapark oyuncakları da bulunan bayram yerine çocuklar ve aileler adeta akın etti

 

Pınar BARUT

Lefkoşa Fuar Alanı’nda her yıl kurulan bayram yeri bu yıl da en çok çocukların yüzünü güldürdü.

Çocuklar gönüllerince eğlenirken aileler de yöresel yiyecekler eşliğinde, şans oyunları ve dinlenme alanlarında bayramın tadını çıkardı.

 

Çocuklar, bayram boyunca biriken harçlıklarını birbirinden eğlenceli lunapark oyuncaklarında ve oyuncak stantlarında harcarken, kıyafet ve takı stantlarında alışveriş yapma imkânı bulan ailelerin de keyifleri yerindeydi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören bayram yerindeki aileler ve çocuklar yiyecek, içecek, aksesuar, kıyafet ve oyuncak stantlarını bir an olsun boş bırakmadı.

Satışların iyi olması stant sahiplerinin de yüzünü güldürdü.

 

 

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