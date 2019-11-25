“Şiddete karşı mücadelede bütüncül yaklaşım şart”

SORÖV Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, kadına yönelik şiddetle mücadelede disiplinler arası bir yaklaşımla çalışma yürütülmesi, ilgili tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutu ile sürecin içinde yer almasının son derece önemli olduğuna vurgu yaptı

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 25 Kasım 1999 yılında, 25 Kasım’ı kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günü ilan ettiğinden beri birçok ülkede kadınlar ve kadın örgütlerinin sokaklara çıktığını ve erkek devlet şiddetine karşı seslerini yükselttiğini kaydetti.

Düzgün, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün Kıbrıslı kadınlar ve Sosyal Riskleri Önleme Vakfı için de önemli bir eylemlilik günü olduğunu belirtti.

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Düzgün, “Sosyal Riskleri Önleme Vakfı olarak kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü, bütüncül bir yaklaşım ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi gerektirdiğini dolayısı ile disiplinler arası bir yaklaşımla çalışma yürütülmesi ve ilgili tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutu ile sürecin içinde yer almasının son derece önemli olduğuna vurgu yapmak isteriz” dedi.

Düzgün, şunları kaydetti: “Toplumsal cinsiyet politikalarının makro düzeyde uygulanabilmesi için; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’ndaki cinsiyet odak noktalarının hayat bulması ve bu noktaların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) ile istişareli çalışması, şiddeti önleme ve mücadele birimlerinin derhal tüm bölgelerde kurulması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadelesi için uluslararası ve yerel örgütler ile işbirliğinde bulunmak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin görevleri arasında da olduğunu tekrardan hatırlatırız. 2008 yılında kurulan SORÖV, şiddete uğrayan kadınlara 2016 yılına kadar sığınma evi hizmeti vermiştir. Şiddeti önleyici çalışmalar yapmaktadır. Şu anda nereden yardım alacakları konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.”