Kıbrıs

“U” dönüşü çarpışmaya neden oldu

25 Kasım 2019

Girne’de dikkatsiz bir şekilde, anayolda “U” dönüşü yaptığı esnada, Tufan Sevinçer kullandığı MK 274 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışmaya neden olan Hindistan ve ABD uyruklu Vijiay Divi tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Yağız Kol, mahkemedeki ifadesinde, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde MEA 418 plakalı araçla seyreden zanlının, dikkatsiz bir şekilde anayolda “U” dönüşü yaptığı esnada aynı yönde seyreden Tufan Sevinçer kullandığı MK 274 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışmaya neden olduğunu ifade etti.

Çarpışmada yaralanan Sevinçer’in Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını, çenesinde kırıklar oluştuğunu kaydeden Kol, zanlının da soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi.

Sevinçer ile ilgili doktor raporu beklendiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



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