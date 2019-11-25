Kıbrıs

Bar eğlencesi karakolda son buldu

25 Kasım 2019

Girne’de meydana gelen “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarından tutuklanan Niyazi Şerebetçioğlu ve Olga Tuornaovkaia dün  mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, dün saat 01:45 sıralarında Girne’de, Ecevit Caddesi’nde bir barda, alkol tesiri altında bulunan iki zanlının bir taraf olup, Ali Ceylan, Akın Ceyhan’ın da bir taraf olup kavga ettiklerini söyledi.

Kardeşler, zanlıların çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri bir sırada Akın Ceyhan’ın sol kulak zarının yırtılmasına sebep olduklarını ifade etti.

Kardeşler, kavga esnasında Niyazi Şerebetçioğlu’nun 162 promil, Olga Tuornaovkaıa’nın 183 promil, Akın Ceyhan’ın 199 promil altında olduğunu belirtti.

Polis, Ali Ceyhan’ın ise nefes vermek istemediğini ancak alkollü olduğunu ifade etti.

İncelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

 

 



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