Sıcaklık düşüyor yağmur geliyor

KKTC’de hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek; Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 14 Nisan arasını kapsayan raporuna göre, ülke belirtilen sürede genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nemli, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın hava parçalı bulutlu; Cumartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; sonraki günler ise bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri 22 – 25 ; diğer günlerde ise 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise, periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Cumartesi günü kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.