Covid-19 vakalarının arttığı Arjantin’de ek tedbirler

COVID-19 testi 3 Nisan’da pozitif çıkan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni önlemleri kendini izole ettiği resmi başkanlık konutu Olivos Köşkü bahçesinden açıkladı.

Fernandez, salgının sona ermekten uzak olduğuna dikkati çekerek, “Arjantin’de salgının ikinci dalgası başladı. Son bir haftada ülkedeki vakalar yüzde 36, başkent ve çevresinde ise yüzde 53 arttı” dedi.

Eğitim ve turizm faaliyetleri iptal edildi

Gelecek 3 haftanın önemine vurgu yapan Fernandez, ülke içinde eğitim veya turizm amaçlı toplu seyahatlerin iptal edildiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Fernandez, ülkenin yüksek riskli bölgelerinde, ev ziyaretlerinin, açık havada 20’den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Salgından en çok başkent Buenos Aires ve aynı eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesinin (AMBA) etkilendiğini hatırlatan Fernandez, yeni önlemler kapsamında bar ve restoranların 23.00’da kapanacağını, eğlence mekanlarının ve kapalı alanda 10 kişiden fazla spor yapılan yerlerin hizmet vermeyeceğini belirtti.

Tedbirler 30 Nisan’a kadar sürecek

Fernandez, önlemlerin 9 ile 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin’de son iki gündür üst üste 20 bini aşan, salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları görülüyor.

Ülkede, 2,4 milyon kişide görülen COVID-19, bugüne kadar 56 binden fazla kişinin hayatına mal oldu.