Sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek

Ülkenin 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak.



Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, bugün ve yarın açık ve az bulutlu, çarşamba, perşembe, cuma ise açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.