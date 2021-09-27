Lefkoşa’da 334 iş yeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi ’nin iş yerlerine yönelik yoğun denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile Zabıta Şubesi ekipleri 334 iş yerini denetledi.

Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

Denetimlerde AdaPass uygulamasına uymayan 1 iş yerine 4.970 TL’lik para cezası yazıldı, 1 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 4 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 78 birim ürün müsadere edildi.

2 iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırması, gayri sıhhi ortam ve izinsiz iş yeri çalıştırması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği 232 TL para cezası kesildi.1 iş yeri izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırması ve gayrı sıhhi ortamı nedeniyle faaliyeti durduruldu. Ayrıca, denetimler kapsamında 1 de imha işlemi gerçekleştirildi.

Kurallara uymayan işletmeler Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirilebiliyor

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.