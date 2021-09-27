Tatar: BM’nin bizi tanıması şu an gerçekçi değil

Ersin Tatar, BM‘nin Kuzey Kıbrıs‘ı tanıması konusunda, “Bu gerçekçi değil. Bunu şimdi bekleyemem çünkü durum henüz o noktada değil” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, “Ben egemen eşitlik istiyorum. Bunun kabul edilmesini istiyorum. Kabul edilmezse, Kıbrıs konusunu resmen görüşmek üzere müzakere masasına oturmaya hazırız. Yarın tanınma beklemiyorum, bu gerçekçi değil. Keşke bizi tanısalar, çünkü biz tam teşekküllü bir devletiz” açıklamasında bulundu.