Sibirya Girne sahillerini aratmıyor

Dünya’nın en soğuk bölgesi olan Sibirya’da sıcaklık rekoru kırılıyor. Haziran aylarında ortalama 9 derece olan Yakutsk’ta termometreler 38 dereceyi gösteriyor. Su kenarlarında kaydedilen görüntüler ise Girne sahillerini aratmıyor.

ÜST ÜSTE REKOR SICAKLIKLAR

Geçen hafta bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Sibirya bölgesindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında hafta sonu tespit edilen 38 santigratın 66,5 enleminden başlayan Kuzey Kutbu dairesinde ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

Amerika’nın CBS kanalının derlediği hava raporunda, ”Verkhoyansk genellikle dünyadaki en soğuk noktalardan biridir. Bu bölge, geçen yıl kasım ayında, sıfırın altında -51 santigrat ile 2019-2020 kışının en soğuk seviyesini gösteren noktalardan biriydi” ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte, yüksel sıcaklıklar Kuzey Kutup Dairesi’nin 450 km güneyinde Yakutsk şehrine de sıçradı.

DÜNYANIN EN SOĞUK İKİNCİ KENTİ ŞU ANDA 38 DERECE

Yakutsk, “kentsel yerleşim” standartlarına göre “dünyanın en soğuk” ikinci kenti. Rusya’daki Norilsk kenti ise birinci sırada yer alıyor.

Yakutsk’a bağlı ve Kuzey Kutup Dairesinde yer alan Verhoyansk ilçesi “dünyanın en soğuk kasabası”, “Oymyakon” ise “dünyanın en soğuk köyü” olarak biliniyor.

120 YIL BOYUNCA GÖRÜLMEDİ

Bu bölge 1891’den bu yana meteorolojik yöntemlerle takip ediliyor. Buna göre, Yakutsk’ta kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 64, en yüksek sıcaklık rekoru ise daha önce 30 derece civarında kaydedildi.

Ancak, uzmanlar, 2020’ye kadar ölçüm yapılan 120 yıl boyunca 38 derecelik bir sıcaklığın görülmediğini söyledi.

Yaz aylarında Yakutsk’ta ortalama gündüz sıcaklığı 18 dereceyi bulsa da kent Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında eksi 4 ile 7 dereceyi görebiliyor. Eylül ayı itibarıyla Yakutsk’ta ortalama sıcaklık gündüzleri 9 dereceye düşüp hızla eksilere geçiyor.

Böylesine keskin bir şekilde Kuzey Kutup Dairesi’nin soğuklarına alışkın yerleşim alanları, artık nehir kenarlarında serinlemeye çalışanların görüntülerine sahne oluyor.

GİRNE’Yİ ARATMIYOR

Aşırı sıcaklıklar nedeiyle serinlemek isteyenlerin görüntüleri Girne plajlarını aratmıyor.