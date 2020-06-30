Avrupa Birliği Pakistan’dan uçuşları yasakladı

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı havacılık bakanının “Ülkedeki her üç pilottan birinin ehliyeti sahte” açıklamasının ardından, Pakistan’ın ulusal havayolu şirketinin en az altı ay boyunca Avrupa’ya uçuş gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.

Pakistan Parlamentosu’na konuşan Pakistan Federal Havacılık Bakanı Gulam Sarvar Han geçen hafta ülkede 262 pilotun ehliyet sınavına kendisinin girmediğini ve sınavı geçmeleri için başkalarına para verdiğini söyledi. Olay, ülkenin güneyinde bulunan liman kenti Karaçi’de 22 Mayıs tarihinde meydana gelen ve 97 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının soruşturmasında meydana çıktı.

Bununla birlikte, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), sahte ehliyet kullanan tüm pilotların uçmasını yasakladıklarını duyurdu.

PAKİSTAN’DAN UÇUŞLAR DURDURULDU

Ancak, Avrupa Birliği, Bakan Sarvar Han’ın açıklamasının ardından Pakistan’dan uçuşları durdurma kararı aldı. Avrupa Birliği Havacılık Ajansı’nda yapılan açıklamada Pakistan Uluslararası Havayolları’ndan (PIA) üye ülkelere yapılacak uçuşların en az 6 ay süreyle askıya alındığı bildirildi.

PIA sözcüsü, Abdullah Hafeez, salgın nedeniyle zaten Avrupa’ya uçuş yapılamadığını ancak havayolunun gelecek iki ay içinde Oslo, Kopenhag, Paris, Barselona ve Milano’ya düzenlenecek seferleri planladığını ifade ederek, söz konusu yasağın şirketi yaralayacağını söyledi.

PIA sözcüsü EASA’nın PIA’daki “tüm pilotların uygun niteliklere sahip olup olmadığından” emin olmadığını ve havayolu şirketine güvenlerini kaybettiğini sözlerine ekledi.