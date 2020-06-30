Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

30 Haziran 2020
Türkiye, vaka, ölüm, covid 19, test, koronavirüs


Türkiye‘de vakalar düne göre azaldı. 30 Haziran’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 131’e yükseldi. 1293 yeni vakayla toplam vaka sayısı 199 bin 906 oldu.

1 Haziran’dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka ve vefat sayısı düne göre azaldı. Bugün açıklanan 30 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1293 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 199 bin 906’ya çıktı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye‘de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 131 oldu.

Türkiye, vaka, ölüm, covid 19, test, koronavirüs

TEST SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 50 bin 492 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650’yi buldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 173 BİNİ AŞTI

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1302 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 173 bin 111’e yükseldi. Öte yandan 1026 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 368 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

“YENİ VAKA SAYIMIZ DÜNDEN 81 AZ”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz” ifadelerini kullandı.


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