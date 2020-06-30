Çelik: Rumların muhatabı KKTC’dir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Avrupa’nın KKTC’yi görmezden gelme çabasını görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin muhatabı KKTC’dir. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle meselelerini çözmelidir.” dedi.

Partisinin MYK gündemine ilişkin konuşan Ömer Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

– Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef maske ve mesafe konusunda bir takım yanlış yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Normalleşme sürecinin tersine dönmemesi için tedbirler kritik önemdedir.

– Salgın sürecinde 6 milyondan fazla vatandaşımıza destek sağlandı.

– Salgınla mücadelede alınan bütün tedbirlerin toplam tutarı bugün itibariyle 280 milyar liraya ulaşmıştır. Bu süreç dinamik bir süreçtir.

– Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan ve yaptığımız tüm operasyonlarda başarılı bir şekilde terörle mücadele konusunda çok güçlü bir performans ortaya koyuyoruz.

– 1 milyon yazılımcı projesi 7 haftada rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin gösterdiği ilgi sevindirici. Proje, 616 bin 713 kişiye ulaştı.

– Uyuşturucuyla mücadele meselesi gündemimizde yer almaktadır. Bataklık adı verilen operasyon uyuşturucu ile mücadelede tarihi bir adımdır.

– Avusturya, bütün İslam ve Türkiye karşıtı gösterilerin merkezi haline gelmiştir. Viyana’da PKK’nın çirkin eylemlerine Avusturya polisi izin vermiş ve bayrağımızın yakılmasına tepki gösterenlere müdahalede bulunmuştur.

– (Europol’ün terör raporu) Türkiye’nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır.

– Libya’da suç işleyen Fransa’dır. Ruanda’da yaptığınız hataları Libya’da tekrar ediyorsunuz. Darbeci Hafter’e destek veren Fransa suç işliyor. Türkiye’ye saldırarak çıkış noktası arıyor. Hafter her türlü zulmü işlerken Macron sustu. Hafter tamamen yenildikten sonra söylemleri değişti. Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron’un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan.

– Libya’da suç işleyen sizsiniz, tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Bir insanlık suçundan bahsedilecekse Macron’un arkasında olduğu eylemlerden bahsedilebilir. Fransa Cumhurbaşkanı, insan haklarından bahsederken silah satışına devam ediyor.

– Uluslararası hukukun temel ilkelerini yok sayan bir İsrail ile karşı karşıyayız.

– Avrupa’nın KKTC’yi görmezden gelme çabasını görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin muhatabı KKTC’dir. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle meselelerini çözmelidir.

– Karşımızda hukuktan ve hakkaniyetten yana bir taraf varsa Türkiye masada her zaman hazırdır. Hukuk ve hakkaniyet konusunda Türkiye’den daha adil bir taraf bulamazlar.

– Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadale konusunda son derce kararlıdır, asla bir gevşeme söz konusu olmayacaktı.