Kıbrıs

Alpakalarda bulunan antikorlar ikinci corona virüs dalgasını önleyebilir

30 Haziran 2020
alpakalar, antikorlar, corona virüs


İsveçli ve Güney Afrikalı araştırmacılar, alpakaların kanlarında bulunan küçük antikorların ikinci bir corona virüs dalgasının engellenmesine yardımcı olabileceğini ve ülkelerin güvenli bir şekilde normale dönmesini sağlayabileceğini açıkladı.

alpakalar, antikorlar, corona virüs

CORONA VİRÜSÜN İLACI ALPAKALARDA MI SAKLI?

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinden etkilenenlerin sayısı 10 milyon 500 bine yaklaşırken, ölü sayısı 508 bini aştı. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler bilim insanları ile birlikte ölümcül salgını durdurmak için aşı ve ilaç geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda umut verici sonuçları olan bir çalışma İsveçli ve Güney Afrikalı bilim insanları tarafından yapıldı.

Araştırmacılar, evcilleştirilmiş bir deve türü olan alpakalardan edilen nano antikorları bir insanın corona virüsten enfekte olmasını engellemek için kullandı. Çalışmada, alpakalardan elde edilen küçük antikorların corona virüsün sivri uçlarını hedef alarak diğer canlılara bulaşmasını engellediğini öne sürdü.

alpakalar, antikorlar, corona virüs

UCUZ VE ÇOĞALTILMASI KOLAY

Uzmanlar, araştırmalarının ‘virüsü etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiğini’ belirterek,  nano antikorların ucuz ve çoğaltılması kolay olmasından dolayı, geniş ölçüde erişilebilir bir seçenek olduğunu söyledi.

İşveç’in başkenti Stockholm’de yer alan Karolinska Üniversitesi Hastanesi’ndeki mikrobiyoloji, tümör ve hücre biyolojisi bölümünden yazarlar Telgraph’a yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TÜM KANITLAR İNSANLARDA ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞINI GÖSTERİYOR”

“Mevcut corona virüs pandemisinin dünya nüfusu için ciddi sonuçları var. Aşılara, antikorlara ya da antivirallere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Nötralize edici antikorlar, enfeksiyonun erken aşamasında virüsün hücrelere girişini engelleyebilir ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan kişileri potansiyel olarak koruyabilir.”

Bilim insanlarının geliştirdiği nano antikorlar Almanya’da Covid-19’a karşı bağışıklığı olan 12 yaşındaki Tyson adlı bir alpakadan elde edildi. Antikor hücrelerine Ty1 adı verildi. Daha sonra antikorlar izole edildi. Karolinska’nın ekip lideri Gerald McInerney, “Prensip olarak, tüm kanıtlar insanlarda çok iyi çalışacağını gösteriyor” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Ombudsman Teknecik Elektrik Santrali hakkında rapor yayınladı

Ombudsman Teknecik Elektrik Santrali hakkında rapor yayınladı

30 Haziran 2020
Photo of Oğuz: Sınırdan et kaçakçılığı yeniden hareketlendi

Oğuz: Sınırdan et kaçakçılığı yeniden hareketlendi

30 Haziran 2020
Photo of Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarın törenlerle kutlanacak

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarın törenlerle kutlanacak

30 Haziran 2020
Photo of Polis Örgütü’nün 56. Kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Polis Örgütü’nün 56. Kuruluş yıldönümü kutlanıyor

30 Haziran 2020
Photo of Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası hükümeti uyardı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası hükümeti uyardı

30 Haziran 2020
Photo of Mağusa Kültür Derneği Başkanlığı’na Cumaoğulları getirildi

Mağusa Kültür Derneği Başkanlığı’na Cumaoğulları getirildi

30 Haziran 2020
Photo of PGM’de görev devir teslimi bugün

PGM’de görev devir teslimi bugün

30 Haziran 2020
Photo of Bugün 30 Haziran Polis Günü

Bugün 30 Haziran Polis Günü

30 Haziran 2020
Photo of Taçoy: Ağustos ayında açıklanması muhtemel yeni bir Ekonomik Paket gündemimizde

Taçoy: Ağustos ayında açıklanması muhtemel yeni bir Ekonomik Paket gündemimizde

29 Haziran 2020
Photo of Mecliste “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” mesaisi

Mecliste “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” mesaisi

29 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı