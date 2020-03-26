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Sibel Tatar: Sağlıkta da maaşta da bir olmalıyız!

27 Mart 2020
Sibel Tatar - Ersin Tatar

Sibel Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile üçüncü ülke vatandaşlarına da 1500 TL’lik katkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri eleştiren Sibel Tatar, “Komşusu açken tok yatan biz den değildir” dedi. Sibel Tatar, kamuda çalışan herkesin maaşlarının net asgari ücrete düşürülmesi gerektiğini savunarak, üçüncü ülke vatandaşlarına da 1500 TL’lik katkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Sibel Tatar’ın açıklaması şöyle:

Çok üzgünüm zira günlerdir bu konuyu konuşuyorduk Ersin ile; Tüm devlet çalışanlarının (müdür, müsteşar, müşavir, bakan, başbakan vs) maaşları net asgari ücret kadar olsun ve üçüncü ülke vatandaşlarına da özel sektör çalışanlarına verilen 1,500 TL katkı verilsin ve ayırım yapılmasın bu zor günlerde hepimiz sağlıkta da maaşta da biriz bir olmalıyız.

Çok üzgünüm zira günlerdir bu konuyu konuşuyorduk Ersin ile; tüm devlet çalışanlarının (müdür, müsteşar, müşavır, bakan,…

Sibel Tatar paylaştı: 26 Mart 2020 Perşembe



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