KıbrısManşet

Özersay: Devlet herkesin başına bekçi dikemez

27 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “devlet herkesin başına bekçi dikemez” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“Devlet herkesin başına bekçi dikemez, misafirliğe, oturmaya, muhabbete gidenin peşine düşemez, bu salgının önüne geçmek HEPİMİZİN elinde.

Sorumsuzca hareket edenler kendilerine de ailelerine de, sevdiklerine de, topluma da bedel ödetirler. Bu bir nevi savaştır, olayın ciddiyetini anlamak için illa can kayıpları mı yaşayalım? İtalya’daki, dünyadaki can kayıplarına bakın, anlamamız için yeterli değil mi?”

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Benzinciler tedbir istiyor

Benzinciler tedbir istiyor

26 Mart 2020
Photo of Güney’de 14 yeni pozitif vaka

Güney’de 14 yeni pozitif vaka

26 Mart 2020
Photo of Amcaoğlu: Gelirlerde yüzde 50 gerileme var, sürecin ciddiye alınması gerekir

Amcaoğlu: Gelirlerde yüzde 50 gerileme var, sürecin ciddiye alınması gerekir

26 Mart 2020
Photo of Pilli: 9 yeni pozitif vaka

Pilli: 9 yeni pozitif vaka

26 Mart 2020
Photo of Veteriner camiasından koronavirüs önerileri

Veteriner camiasından koronavirüs önerileri

26 Mart 2020
Photo of “Sen de sekdir”

“Sen de sekdir”

26 Mart 2020
Photo of Tabipler Birliği: Kimler daha büyük risk altında?

Tabipler Birliği: Kimler daha büyük risk altında?

26 Mart 2020
Photo of “İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve herkese ödenekli izin verilmeli”

“İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve herkese ödenekli izin verilmeli”

26 Mart 2020
Photo of HTKS’den hükümete eleştiri

HTKS’den hükümete eleştiri

26 Mart 2020
Photo of Polisten WhatsApp mesajları ile ilgili açıklama

Polisten WhatsApp mesajları ile ilgili açıklama

26 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı