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Bertan Zaroğlu: Ayıptır

27 Mart 2020
Bertan Zaroğlu
Bertan Zaroğlu

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Başbakan Ersin Tatar’a tepki göstererek, “böylesi bir günde bu şekilde konuşmak, büyük ayıp ve utançtır” dedi.

Zaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

KKTC’nin milli ve siyasi varlığının tanınmasındaki en büyük sektörlerden ve yine sürdürülebilir bir ekonomik yapının inşasındaki en temel unsurlarından olan turizm sektörünün

uzun yıllardır ülkemizde yaşamlarını idame ettiren, tüm sosyal yatırımlarını düzenli şekilde yerine getiren, çocukları ülkemizde doğup büyüyen, istikballerini ülkemizde kuran ve ekonomik kalkınma savaşında ülkemize çok büyük hizmetleri olan çalışanlarına karşı,

sosyal devlet anlayışına ters bir şekilde ayrımcılık yapılmış olması yetmezmiş gibi,

Konuk olduğu televizyon programı sıradında bir Başbakana yakışmayacak şekilde;
“Bu insanlar geliyor bir maaşla çalışıyor. Ödedikleri vergi var mı çok merak ederim, asgari ücretten görünür yatırımları. 3 çocuğu var, 3’ü da benim okuluma gider. Hasta olur, benim hastaneme gider. 3 çocuğu ve karısıyla, hatta karısının anası ve babasıyla…
3 bin 500 TL alan adamın bu ülkeye getirisi nedir?” diyerek,

Zor bir süreçten geçtiğimiz günler içerisinde, böylesi “onur kırıcı” bir uslüpla yapılan bu tarz konuşmalar büyük ayıp ve utançtır…

Bertan Zaroğlu
YDP Genel Başkan Yrd. Ve Lefkoşa Mv.”



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