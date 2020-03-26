Bertan Zaroğlu: Ayıptır

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Başbakan Ersin Tatar’a tepki göstererek, “böylesi bir günde bu şekilde konuşmak, büyük ayıp ve utançtır” dedi.

Zaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

KKTC’nin milli ve siyasi varlığının tanınmasındaki en büyük sektörlerden ve yine sürdürülebilir bir ekonomik yapının inşasındaki en temel unsurlarından olan turizm sektörünün

uzun yıllardır ülkemizde yaşamlarını idame ettiren, tüm sosyal yatırımlarını düzenli şekilde yerine getiren, çocukları ülkemizde doğup büyüyen, istikballerini ülkemizde kuran ve ekonomik kalkınma savaşında ülkemize çok büyük hizmetleri olan çalışanlarına karşı,