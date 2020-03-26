Türkiye

KKTC’den giden öğrenci ve tır şoförleri gözlem altında!

26 Mart 2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye giden 300 öğrenci ile 159 tır şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları kentlere sevk edildi.

KKTC’den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı’na giden öğrenci ve tır şoförleri, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra polis eşliğinde limandan çıkış yapan öğrenci ve tır şoförlerini taşıyan 21 otobüs, Adana, Hatay ve Niğde’ye hareket etti.



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